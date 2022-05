"Ranieri caduto mentre elogiava il vaccino". Il folle post della senatrice Granato (Di sabato 7 maggio 2022) La senatrice Bianca Laura Granato commenta sui social l'infortunio di Massimo Ranieri durante un concerto. E scatta il complottismo. Qualuno nei commenti la asseconda pure: "Il karma..." Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 maggio 2022) LaBianca Lauracommenta sui social l'infortunio di Massimodurante un concerto. E scatta il complottismo. Qualuno nei commenti la asseconda pure: "Il karma..."

Advertising

TgLa7 : ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' ca… - rtl1025 : ?? Paura al teatro Diana di #Napoli dove Massimo #Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, è caduto sce… - RaiNews : L'artista ha passato una notte in ospedale in osservazione al Cardarelli di Napoli #MassimoRanieri - Gentile9Grazia : RT @TgLa7: ??ULTIMORA?? Paura al teatro Diana di Napoli dove Massimo Ranieri, a pochi minuti dall'inizio del suo concerto, e' caduto scendend… - manuluzi : RT @RaiNews: L'artista ha passato una notte in ospedale in osservazione al Cardarelli di Napoli #MassimoRanieri -