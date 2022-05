Ragusa Rugby, domenica sfida doppia in casa (Di sabato 7 maggio 2022) Ragusa Rugby impegnato in una doppia sfida di alto livello, domenica, nello stadio del Rugby di via Forlanini. Si inizia alle 9,30, con l’Under 17 che, per il campionato interregionale di categoria, incontra la Lazio; un momento importante, non solo dal punto di vista agonistico, per la verifica degli ulteriori progressi che i ragazzi di coach Iozzia hanno fatto intravedere in queste ultime settimane.“Non sarà facile, ancora una volta – spiega Lorenzo Dimartino, responsabile tecnico del settore giovanile della società iblea – perchè la Lazio, come abbiamo visto all’andata, ha dimostrato grande qualità e carattere da vendere, oltre a un tasso tecnico importante. Ma noi non siamo da meno, e gli allenamenti svolti anche in settimana ci hanno dato delle risposte molto positive”. A ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 7 maggio 2022)impegnato in unadi alto livello,, nello stadio deldi via Forlanini. Si inizia alle 9,30, con l’Under 17 che, per il campionato interregionale di categoria, incontra la Lazio; un momento importante, non solo dal punto di vista agonistico, per la verifica degli ulteriori progressi che i ragazzi di coach Iozzia hanno fatto intravedere in queste ultime settimane.“Non sarà facile, ancora una volta – spiega Lorenzo Dimartino, responsabile tecnico del settore giovanile della società iblea – perchè la Lazio, come abbiamo visto all’andata, ha dimostrato grande qualità e carattere da vendere, oltre a un tasso tecnico importante. Ma noi non siamo da meno, e gli allenamenti svolti anche in settimana ci hanno dato delle risposte molto positive”. A ...

