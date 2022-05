“Questione di soldi”. Charlene di Monaco di nuovo insieme al marito, il retroscena (Di sabato 7 maggio 2022) Clamoroso quanto venuto fuori sul conto di Charlene di Monaco e del principe Alberto. Per mesi le condizioni di salute della donna hanno fatto preoccupare il mondo intero, anche se molte malelingue hanno anche messo in discussione alcuni suoi problemi fisici, visto che alla base delle sue problematiche ci sarebbero invece stati dissidi col marito. E la nuova notizia riguardante la principessa ha lasciato tutti senza parole. Si parla infatti di un incredibile accordo milionario dietro la ‘pace’. A breve vi diremo tutto sul presunto accordo milionario tra Charlene di Monaco e il principe Alberto. Intanto, lei è tornata al fianco del marito e dei figli Jacques e Gabriella proprio in occasione dell’E-Prix di Monaco. Lo ha fatto scegliendo un outfit all’insegna della ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Clamoroso quanto venuto fuori sul conto didie del principe Alberto. Per mesi le condizioni di salute della donna hanno fatto preoccupare il mondo intero, anche se molte malelingue hanno anche messo in discussione alcuni suoi problemi fisici, visto che alla base delle sue problematiche ci sarebbero invece stati dissidi col. E la nuova notizia riguardante la principessa ha lasciato tutti senza parole. Si parla infatti di un incredibile accordo milionario dietro la ‘pace’. A breve vi diremo tutto sul presunto accordo milionario tradie il principe Alberto. Intanto, lei è tornata al fianco dele dei figli Jacques e Gabriella proprio in occasione dell’E-Prix di. Lo ha fatto scegliendo un outfit all’insegna della ...

