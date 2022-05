"Quanti milioni la paga Alberto". Charlene di Monaco, spunta il contratto-choc: ora è tutto chiaro (Di sabato 7 maggio 2022) Si aggiunge un altro tassello all'intricata vicenda che riguarda Charlene Wittstock e il principe Alberto. Recentemente i due hanno posato a un evento pubblico insieme ai figli Jacques e Gabriella, ma i loro sorrisi sarebbero soltanto di facciata. Ne è sicuro il settimanale Voici, che cita fonti certe vicine a Palazzo Grimaldi: l'ex nuotatrice olimpica avrebbe fatto firmare al marito un contratto che prevede il versamento di 12 milioni l'anno per la sua presenza in alcune occasioni ufficiali. Inoltre ci sarebbero molte clausole, che però sono definite “molto private” e che di conseguenza non sono state fatte filtrare all'esterno. Sempre secondo Voici, da contratto Charlene dovrà essere presente al Gran Premio di Monaco, alla Festa Nazionale e a quella per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Si aggiunge un altro tassello all'intricata vicenda che riguardaWittstock e il principe. Recentemente i due hanno posato a un evento pubblico insieme ai figli Jacques e Gabriella, ma i loro sorrisi sarebbero soltanto di facciata. Ne è sicuro il settimanale Voici, che cita fonti certe vicine a Palazzo Grimaldi: l'ex nuotatrice olimpica avrebbe fatto firmare al marito unche prevede il versamento di 12l'anno per la sua presenza in alcune occasioni ufficiali. Inoltre ci sarebbero molte clausole, che però sono definite “molto private” e che di conseguenza non sono state fatte filtrare all'esterno. Sempre secondo Voici, dadovrà essere presente al Gran Premio di, alla Festa Nazionale e a quella per ...

