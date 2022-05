"Putin è stato denunciato". Il pericoloso precedente: che fine può fare lo zar (con il suo esercito) (Di sabato 7 maggio 2022) Vladimir Putin "tradito". A ribellarsi allo zar, 25 uomini della Guardia nazionale di Vladikavkaz, capitale della Repubblica autonoma dell'Ossezia Settentrionale. Questi ultimi hanno rifiutato l'invito a partire per l'Ucraina, finendo per venire licenziati. Eppure la loro è stata una decisione del tutto legale, visto che tra i compiti del corpo della Guardia nazionale ci sono solo operazioni difensive sul suolo russo. In ogni caso per il presidente russo si tratta di una vera e propria batosta, perché denunciando il loro comandante, i 25 hanno avviato un precedente che potrebbe rivelarsi molto pericoloso. Come loro potrebbero essere in tanti, tantissimi a rifiutarsi di combattere. I numeri infatti parlano chiaro: in tutto ci sono 340mila uomini arruolati nella Guardia nazionale in tutta la Russia e, stando ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Vladimir"tradito". A ribellarsi allo zar, 25 uomini della Guardia nazionale di Vladikavkaz, capitale della Repubblica autonoma dell'Ossezia Settentrionale. Questi ultimi hanno rifiutato l'invito a partire per l'Ucraina,ndo per venire licenziati. Eppure la loro è stata una decisione del tutto legale, visto che tra i compiti del corpo della Guardia nazionale ci sono solo operazioni difensive sul suolo russo. In ogni caso per il presidente russo si tratta di una vera e propria batosta, perché denunciando il loro comandante, i 25 hanno avviato unche potrebbe rivelarsi molto. Come loro potrebbero essere in tanti, tantissimi a rifiutarsi di combattere. I numeri infatti parlano chiaro: in tutto ci sono 340mila uomini arruolati nella Guardia nazionale in tutta la Russia e, stando ad ...

