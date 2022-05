Putin e il 9 maggio. Radiografia di una festa mutilata (Di sabato 7 maggio 2022) Quale vittoria festeggerà Vladimir Putin il 9 maggio? Chi conosce la Russia conosce il peso sull’immaginario collettivo della parata che ogni anno commemora la vittoria dell’Unione sovietica contro il nazismo. Quest’anno la marcia trionfale delle truppe russe a Mosca sotto gli occhi di Putin avrà un peso senza eguali. Ma perché sia trionfale avrà bisogno di un trionfo da celebrare. Le notizie che arrivano al leader del Cremlino dal fronte però non sono rassicuranti. Sul campo la guerra russa vive uno stallo e la preannunciata fase due per riconquistare il Donbas procede a ritmi lenti e a un prezzo umano molto alto. La stessa conquista di Mariupol, città martoriata e nelle intenzioni del governo russo sede ideale per inscenare una parata della vittoria non è ancora del tutto una missione compiuta. La strenua e stremata resistenza degli ... Leggi su formiche (Di sabato 7 maggio 2022) Quale vittoria festeggerà Vladimiril 9? Chi conosce la Russia conosce il peso sull’immaginario collettivo della parata che ogni anno commemora la vittoria dell’Unione sovietica contro il nazismo. Quest’anno la marcia trionfale delle truppe russe a Mosca sotto gli occhi diavrà un peso senza eguali. Ma perché sia trionfale avrà bisogno di un trionfo da celebrare. Le notizie che arrivano al leader del Cremlino dal fronte però non sono rassicuranti. Sul campo la guerra russa vive uno stallo e la preannunciata fase due per riconquistare il Donbas procede a ritmi lenti e a un prezzo umano molto alto. La stessa conquista di Mariupol, città martoriata e nelle intenzioni del governo russo sede ideale per inscenare una parata della vittoria non è ancora del tutto una missione compiuta. La strenua e stremata resistenza degli ...

