Puglia | maltempo | allerta per la zona settentrionale della regione Protezione civile | previsioni meteo

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono "recipitazioni: sparse, anche a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati." Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per la zona settentrionale della regione

