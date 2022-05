Psg, Icardi verso il rientro. Messi ai box, la Pulce si ferma alla vigilia del Troyes (Di sabato 7 maggio 2022) Il Paris Saint-Germain ha diramato il consueto bollettino medico alla vigilia del match di Ligue 1 che vedrà i campioni di Francia di scena domani sera al Parco dei Principi contro il Troyes. Piccolo intoppo per Leo Messi, vittima di dolori intercostali che hanno impedito all’argentino di allenarsi nella sessione di allenamento della vigilia. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore, ma non è da escludere un forfait della Pulce. Le buone notizie arrivano invece da Mauro Icardi, che vede ormai prossimo il rientro in gruppo: l’attaccante ex Inter tornerà nei prossimi giorni ad allenarsi con i compagni dopo aver recuperato dalla lesione al quadricipite. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Il Paris Saint-Germain ha diramato il consueto bollettino medicodel match di Ligue 1 che vedrà i campioni di Francia di scena domani sera al Parco dei Principi contro il. Piccolo intoppo per Leo, vittima di dolori intercostali che hanno impedito all’argentino di allenarsi nella sessione di allenamento della. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore, ma non è da escludere un forfait della. Le buone notizie arrivano invece da Mauro, che vede ormai prossimo ilin gruppo: l’attaccante ex Inter tornerà nei prossimi giorni ad allenarsi con i compagni dopo aver recuperato dlesione al quadricipite. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Ligue1 Piccolo contrattempo fisico per Leo #Messi #PSG - BINsonoio : @PMorsiani @vito1109 @MatthijsPog Al PSG fu preferito Icardi con mezza gamba - Rnmzinn : Psg manda icardi e a Juve manda o Kean fim de papo - andxrsxz : @cordeiro03_ @CANELAislive @jbns_top @TNTSportsBR gabigol na europa seria reserva do icardi no psg pronto falei - dayfootball1981 : @Alessandrovailo @Vincenzo140893 Icardi non sappiamo se arriva, questo è ovvio! Ma è in uscita da Parigi anche lui… -