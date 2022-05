Prove generali per la grande parata del 9 maggio a Mosca Migliaia di militari e una zeta nel cielo – Il video e le foto

(Di sabato 7 maggio 2022) È tutto pronto per lamilitare di lunedì, 9, in cuifesteggerà l’anniversario della vittoria russa nella Seconda Guerra mondiale. Una data attesa anche e soprattutto per le indiscrezioni che nelle ultime settimane avevano previsto la fine della guerra proprio nella data simbolica, e utile alla propaganda del Cremlino, del 9. Ma anche, nella versione opposta, una dichiarazione di «guerra totale» da parte di Putin nei confronti di Kiev. Nel frattempo, come riferisce l’agenzia di stampa russa Tass, la prova generale dellamilitare per il 77° anniversario si è tenuta nella Piazza Rossa di, con lo schieramento di 131 unità di equipaggiamento militare. Come spiegato dai media russi quest’anno saranno coinvolte circa 11mila persone con 33 unità cerimoniali che marceranno ...

Tra i video delle prove diffusi nelle ultime ore anche quello diffuso dal canale Telegram Intel Slava Z degli aerei Su - 57, 'Vgite Swan' e 'Chuban Diamond' che formano la lettera Zeta in cielo, ormai simbolo dell'invasione russa. L'esercito russo si sottopone a una prova generale sulla Piazza Rossa a Mosca, nella capitale della Russia, per una parata che commemora la sconfitta della Germania nazista per mano dell'Unione Sovietica. L'evento di lunedì sarà imponente: si annuncia un vero sfoggio della tecnologia militare russa. La parata avrà inizio alle 10 ora di Mosca (le 9 in Italia) e sarà trasmessa in diretta televisiva