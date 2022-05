Profezia del generale Camporini: “Il 9 maggio? Tutto un bluff”. La mossa di Zelensky anti-Putin (Di sabato 7 maggio 2022) Volodymyr Zelensky tende la mano alla Russia e si dice pronto a rinunciare alla Crimea. L'analisi dell'intervento del presidente dell'Ucraina è affidata al generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare e della difesa, ospite in studio nella puntata del 7 maggio de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7 condotto nell'occasione da Francesco Magnani: “Credo che sia una dichiarazione cruciale. È stata fatta al Chatham House, un centro studi britannico, il tempio degli studi strategici, si parla di regole di Chatham House alle quali tutti quanti si adeguano, con dichiarazioni da non attribuire, ma da distribuire. La narrazione delle spinte britanniche-americane è forse meno importante di quanto viene percepito in Italia. Zelensky ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Volodymyrtende la mano alla Russia e si dice pronto a rinunciare alla Crimea. L'analisi dell'intervento del presidente dell'Ucraina è affidata alVincenzo, ex capo di statore dell'Aeronautica Militare e della difesa, ospite in studio nella puntata del 7de L'Aria che Tira, il talk show mattutino di La7 condotto nell'occasione da Francesco Magnani: “Credo che sia una dichiarazione cruciale. È stata fatta al Chatham House, un centro studi britannico, il tempio degli studi strategici, si parla di regole di Chatham House alle quali tutti qusi adeguano, con dichiarazioni da non attribuire, ma da distribuire. La narrazione delle spinte britanniche-americane è forse meno importante di quanto viene percepito in Italia....

