Prima fila Ferrari al Miami GP di Formula 1, errore di Verstappen: i risultati delle qualifiche (Di sabato 7 maggio 2022) I tifosi Ferrari possono tirare un sospiro di sollievo: domani, al Miami GP di Formula 1, le due rosse partiranno dalla Prima fila. Le qualifiche premiano Charles Leclerc che conquista la pole position “grazie” a un errore di Max Verstappen con la sua Red Bull. Secondo Carlos Sainz che, reduce da una sessione di prove libere non proprio fortunata, sembra finalmente essersi ripreso. Quarta l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez. Straordinario Valtteri Bottas che si piazza al quinto posto con la sua Alfa Romeo; Lewis Hamilton fa meglio del suo compagno di squadra George Russell e riesce a conquistare la sesta posizione con la Mercedes (mettendo a tacere anche le diverse polemiche su un suo ritiro, dopo le prime deludenti gare della ... Leggi su optimagazine (Di sabato 7 maggio 2022) I tifosipossono tirare un sospiro di sollievo: domani, alGP di1, le due rosse partiranno dalla. Lepremiano Charles Leclerc che conquista la pole position “grazie” a undi Maxcon la sua Red Bull. Secondo Carlos Sainz che, reduce da una sessione di prove libere non proprio fortunata, sembra finalmente essersi ripreso. Quarta l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez. Straordinario Valtteri Bottas che si piazza al quinto posto con la sua Alfa Romeo; Lewis Hamilton fa meglio del suo compagno di squadra George Russell e riesce a conquistare la sesta posizione con la Mercedes (mettendo a tacere anche le diverse polemiche su un suo ritiro, dopo le prime deludenti gare della ...

