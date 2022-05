Premio Guido Carli, Brunetta: " Oggi Carli starebbe al fianco di Mario Draghi, per la nuova Europa" (Di sabato 7 maggio 2022) Nella tredicesima edizione del Premio Guido Carli che si è tenuta venerdì 6 maggio, il ministro alla Funzione Pubblica, Renato Brunetta ha parlato all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Durante l'evento è stato assegnato il riconoscimento a economisti, imprenditori e in generale a chi si è distinto nei settori di arte, cinema, sport, solidarietà e diplomazia. A riguardo il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha dichiarato: “Quest'anno si celebra il trentennale del suo capolavoro negoziale 'europeo': il Trattato di Maastricht, di cui, da ministro del Tesoro nel settimo Governo Andreotti, fu tra i firmatari per l 'Italia il 7 febbraio 1992. Le contrapposizioni tra Stati Membri, allora come ora, molto aspre, ma il nostro Paese diede prova di grande lungimiranza e unità, nella erano ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Nella tredicesima edizione delche si è tenuta venerdì 6 maggio, il ministro alla Funzione Pubblica, Renatoha parlato all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Durante l'evento è stato assegnato il riconoscimento a economisti, imprenditori e in generale a chi si è distinto nei settori di arte, cinema, sport, solidarietà e diplomazia. A riguardo il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha dichiarato: “Quest'anno si celebra il trentennale del suo capolavoro negoziale 'europeo': il Trattato di Maastricht, di cui, da ministro del Tesoro nel settimo Governo Andreotti, fu tra i firmatari per l 'Italia il 7 febbraio 1992. Le contrapposizioni tra Stati Membri, allora come ora, molto aspre, ma il nostro Paese diede prova di grande lungimiranza e unità, nella erano ...

