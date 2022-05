Premier: Chelsea ripreso al 97', doppio Lukaku. Watford retrocesso. LIVE: United sotto 4-0, poi Liverpool-Tottenham (Di sabato 7 maggio 2022) E' tornata in campo oggi anche la Premier League, con il programma della 35esima giornata. Quattro partite alle 16: il Chelsea, che non... Leggi su calciomercato (Di sabato 7 maggio 2022) E' tornata in campo oggi anche laLeague, con il programma della 35esima giornata. Quattro partite alle 16: il, che non...

Advertising

CB_Ignoranza : ???? 1 Serie A col Milan nel 2004; ?????????????? 1 Premier col Chelsea nel 2010; ???? 1 Ligue 1 col PSG nel 2013; ???? 1 Bundes… - Eurosport_IT : CARLO ANCELOTTI: ??SERIE A ???? Milan (2004) ?? PREMIER LEAGUE ?????????????? Chelsea (2010) ?? LIGUE 1 ???? PSG (2013) ?? BUNDES… - polipolio : RT @Curini: Quando leggo che il Chelsea viene pagato 5 (CINQUE) volte quanto verrà pagato il Milan, mi ritornano in mente i giornalisti coo… - Curini : Quando leggo che il Chelsea viene pagato 5 (CINQUE) volte quanto verrà pagato il Milan, mi ritornano in mente i gio… - _wesleyxsmile : *mancano 3 partite alla fine della Premier League* il Chelsea:'ho bisogno di più giorni ma non li ho' -