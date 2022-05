Precipita dal palco durante l’esibizione | tanta paura per l’amatissimo artista – VIDEO

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 7 maggio 2022) Una caduta improvvisail concerto che ha allarmato molto i fan, preoccupatissimi per le sue condizioni di salute. Massimo Ranieri, 71 anni, era protagonista del suo spettacolo Sogno o son desto al teatro Diana di Napoli. In molti erano accorsi in Via Giordano per assistere allo show del, ma di certo il pubblico non poteva aspettarsi un’interruzione così brusca del live di Ranieri. Il cantautore partenopeo è infattito mentre scendeva dalla scaletta che si trovava al centro del. Stando a quanto riferito da alcuni partecipanti allo spettacolo, Ranieri sarebbe avanzato nel vuoto, convinto di trovare un approdo sicuro. Probabilmente l’è stato confuso dalle luci delscenico. Sta di fatto che la ...