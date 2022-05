Poste Italiane, a Ragusa le cartoline per la festa della mamma (Di sabato 7 maggio 2022) Ragusa – Ancora un’iniziativa filatelica di Poste Italiane, che dedica due colorate cartoline alla festa della mamma. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.Le cartoline possono essere acquistate (costo 0,90 €) online sul sito Poste.it, nell’ufficio postale con sportello filatelico di Ragusa Centro sito in piazza Giacomo Matteotti e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, dove fino al 9 maggio sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 7 maggio 2022)– Ancora un’iniziativa filatelica di, che dedica due coloratealla. Un’altra occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale, un modo per sostenere il valorescrittura e custodire nel tempo un ricordofestività.Lepossono essere acquistate (costo 0,90 €) online sul sito.it, nell’ufficio postale con sportello filatelico diCentro sito in piazza Giacomo Matteotti e negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, dove fino al 9 maggio sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al ...

