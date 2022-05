Pnrr, bando costruzione nuove scuole: al Sud il 63% dei fondi disponibili (Di sabato 7 maggio 2022) “Una grande ed efficace risposta da parte del Sud: il bando per la costruzione di nuove scuole ha visto il Mezzogiorno ‘conquistare’ ben 98 interventi finanziati con 504.216.454 euro, pari al 63 per cento dei fondi disponibili. Abbiamo largamente superato il minimo stabilito del 40 per cento e voglio ringraziare i sindaci, le amministrazioni e tutti i loro tecnici per l’ottimo lavoro svolto, che in cinque anni consegnerà a decine di migliaia di studentesse e studenti edifici scolastici più moderni, efficienti e connessi”. Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna commenta i risultati dell’avviso pubblico relativo alla costruzione di nuove scuole, la cui graduatoria è stata resa pubblica dal Ministero ... Leggi su ildenaro (Di sabato 7 maggio 2022) “Una grande ed efficace risposta da parte del Sud: ilper ladiha visto il Mezzogiorno ‘conquistare’ ben 98 interventi finanziati con 504.216.454 euro, pari al 63 per cento dei. Abbiamo largamente superato il minimo stabilito del 40 per cento e voglio ringraziare i sindaci, le amministrazioni e tutti i loro tecnici per l’ottimo lavoro svolto, che in cinque anni consegnerà a decine di migliaia di studentesse e studenti edifici scolastici più moderni, efficienti e connessi”. Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna commenta i risultati dell’avviso pubblico relativo alladi, la cui graduatoria è stata resa pubblica dal Ministero ...

