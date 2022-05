Playoff NBA 2022, i risultati della notte (7 maggio): Doncic trascina i Mavericks, anche i 76ers accorciano le distanze (Di sabato 7 maggio 2022) Altra notte di semifinali di Conference in NBA: le gare-3 di stanotte assicurano che non ci sarà nessuna serie in via di conclusione già dopo quattro partite. Ma andiamo a scoprire cos’è accaduto nei due confronti di stanotte, entrambi piuttosto infuocati pur nelle loro diverse evoluzioni. I Philadelphia 76ers ritrovano l’odor di casa battendo in modo apparentemente netto i Miami Heat per 99-79 e accorciando le distanze nella semifinale di Eastern Conference. Eppure, dopo una lunga situazione di vantaggio abbastanza consistente, Phila si ritrova a dover lottare punto a punto a cavallo tra gli ultimi due quarti, prima dell’affondo finale, che arriva con Tyrese Maxey, autore di 21 punti e top scorer per i suoi assieme a Danny Green, mentre vanno a quota 18 e 11 rimbalzi Joel Embiid e a 17 James Harden. ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Altradi semifinali di Conference in NBA: le gare-3 di staassicurano che non ci sarà nessuna serie in via di conclusione già dopo quattro partite. Ma andiamo a scoprire cos’è accaduto nei due confronti di sta, entrambi piuttosto infuocati pur nelle loro diverse evoluzioni. I Philadelphiaritrovano l’odor di casa battendo in modo apparentemente netto i Miami Heat per 99-79 e accorciando lenella semifinale di Eastern Conference. Eppure, dopo una lunga situazione di vantaggio abbastanza consistente, Phila si ritrova a dover lottare punto a punto a cavallo tra gli ultimi due quarti, prima dell’affondo finale, che arriva con Tyrese Maxey, autore di 21 punti e top scorer per i suoi assieme a Danny Green, mentre vanno a quota 18 e 11 rimbalzi Joel Embiid e a 17 James Harden. ...

