Pioli: «Ci mancano 7 punti per dimostrare che siamo i migliori» (Di sabato 7 maggio 2022) Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla viglia di Verona Milan. Ecco le parole dell’allenatore rossonero Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa alla viglia di Verona Milan: ATTEGGIAMENTO- «Il nostro atteggiamento deve essere lo stesso nei 90 minuti. Noi e il Verona siamo tra le squadre che segnano di più nei primi minuti ma la partita sarà lunga e dovremo come sempre cercare di cambiare caratteristiche anche nel corso della partita. Solo credendoci fino alla fine potremo fare bene». DIFFERENZE DI MENTALITA’ CON INTER – «Non è il momento. Ora ci mancano 7 punti per fare qualcosa di straordinario e per dimostrare che siamo i migliori di questo campionato. Dobbiamo giocare da Milan, poi se vinciamo 1-0 o con qualche gol ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 maggio 2022) Le parole di Stefanoin conferenza stampa alla viglia di Verona Milan. Ecco le parole dell’allenatore rossonero Ecco le parole di Stefanoin conferenza stampa alla viglia di Verona Milan: ATTEGGIAMENTO- «Il nostro atteggiamento deve essere lo stesso nei 90 minuti. Noi e il Veronatra le squadre che segnano di più nei primi minuti ma la partita sarà lunga e dovremo come sempre cercare di cambiare caratteristiche anche nel corso della partita. Solo credendoci fino alla fine potremo fare bene». DIFFERENZE DI MENTALITA’ CON INTER – «Non è il momento. Ora ciper fare qualcosa di straordinario e perchedi questo campionato. Dobbiamo giocare da Milan, poi se vinciamo 1-0 o con qualche gol ...

Advertising

GoalItalia : 'E' la partita più difficile, ci mancano 7 punti' ?? Pioli sicuro alla vigilia di #VeronaMilan ???? - MaSte92_ : RT @MilanNewsit: “Ora ci mancano 7 punti per fare qualcosa di straordinario e per dimostrare che siamo i migliori di questo campionato” Mis… - ragione_ho : RT @MilanNewsit: “Ora ci mancano 7 punti per fare qualcosa di straordinario e per dimostrare che siamo i migliori di questo campionato” Mis… - MilanNewsit : “Ora ci mancano 7 punti per fare qualcosa di straordinario e per dimostrare che siamo i migliori di questo campiona… - ale_taia : RT @MilanNewsit: Pioli: 'Ci mancano 7 punti per fare qualcosa di straordinario' -