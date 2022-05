(Di sabato 7 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Sarà bello giocare davanti a tantiche ci stanno portando un grande”. Così Stefano, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta col Verona. “Ho visto grande attenzione e motivazione in settimana – ha aggiunto il tecnico rossonero -. Affrontiamo un avversario che può crearci difficoltà, ma abbiamo consapevolezza e fiducia. Non siamo solo bravi, possiamo essere i migliori”. Il Milan è padrone del proprio destino, anche se le ultime tre gare di campionato nascondono parecchie insidie: “Sarà fondamentale l'ma la partita sarà lunga 95 minuti. Abbiamo la possibilità di cambiare con gli ingressi dalla panchina, possiamo fare bene anche domani. Abbiamo un modo di giocare che ci permette di essere equilibrati, dovremo essere squadra dall'inizio ...

... il tecnico del Milan Stefanoha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta ... Il giusto- 'Siamo arrivati a un punto in cui dalla Lazio in poi, tutte le partite avranno un ...Noi e il Verona siamo tra le squadre che segnano di più, l'sarà importante ma la gara sarà lunga, avrò la possibilità di cambiare con l'ingresso di giocatori forti" . Cosìin ... Pioli “Approccio decisivo, entusiasmo tifosi importante” MILANO (ITALPRESS) – “Sarà bello giocare davanti a tanti tifosi che ci stanno portando un grande entusiasmo”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della trasfert ...Vigilia di campionato per il Milan che affronterà il Verona nel posticipo della 36^ giornata di Serie A. Match importantissimo per i rossoneri, scavalcati dall'Inter nell'anticipo, complice la vittori ...