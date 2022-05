Petrolio russo, nuovo rinvio sull'embargo. L?Ungheria alza il prezzo: sbloccate i nostri fondi (Di sabato 7 maggio 2022) Nuova fumata nera e nuovo rinvio tra i Ventisette sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma a Bruxelles si negozia a oltranza per superare gli ostacoli alla ricerca del compromesso sullo... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 7 maggio 2022) Nuova fumata nera etra i Ventisette sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia, ma a Bruxelles si negozia a oltranza per superare gli ostacoli alla ricerca del compromessoo...

HuffPostItalia : Orban dice no a embargo sul petrolio russo e sanzioni per Kirill. 'Non invio armi a Kiev, non è la mia guerra' - TgLa7 : Ungheria, Orban: proposta #sanzioni #petrolio russo inaccettabile. Da sanzioni Ue più danni a Europa che a Mosca… - AngeloCiocca : Sull’embargo al #petrolio russo, #Orban dice no a proposta #Ue. Le misure adottate “causano più danno all'Europa che a #Mosca'. Dicevamo? - R4Aurelio : RT @BimbePeppe: Dopo il veto sul petrolio russo, #Orban va sbattuto fuori dall’UE, prima possibile. Punto. A capo. - francesco088661 : RT @francesco088661: #CRONACA RADEV (Bulgaria), CAPUTOVA (Slovacchia), ORBAN (Ungheria) si oppongono RISOLUTAMENTE all'Embargo del Petrolio… -