Peste suina, dal Lazio ordinanza che dispone 'zona infetta' (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Peste suina africana, la Regione Lazio ha emesso l'ordinanza del governatore Nicola Zingaretti con le prime misure di regolamentazione per il contenimento. Il documento istituisce una 'zona infetta provvisoria', ovvero una zona rossa, che sarà indicata anche da cartelli segnaletici. L'ordinanza prevede il campionamento di carcasse o di cinghiali moribondi e dà mandato alle Aziende Sanitarie Locali competenti e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, secondo le specifiche competenze, di provvedere alla gestione ed allo smaltimento di tutte le carcasse ritrovate e dei cinghiali moribondi, secondo procedure di massima biosicurezza così come previsto nel Manuale delle emergenze da Peste suina

