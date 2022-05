Peste suina, Costa: “Pensare a piano selezione e abbattimento cinghiali” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Il problema della Peste suina in Italia “è un tema su cui mettiamo la massima attenzione, in sintonia chiaramente con i territori che sono maggiormente coinvolti”. Ad assicurarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Sky Tg24, sull’allarme Peste suina che sta interessando alcune aree della Penisola. “Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa la seguirà quotidianamente in prima persona”, ha evidenziato il ministro. “Rispetto le sensibilità di tutti, animalisti e ambientalisti, ma siamo di fronte a un’emergenza”, tra Piemonte, Liguria e ora Lazio, “e deve essere affrontata con strumenti emergenziali”. “I cinghiali hanno invaso le nostre città, i nostri parchi, i nostri quartieri. Credo sia il momento opportuno per Pensare anche a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Il problema dellain Italia “è un tema su cui mettiamo la massima attenzione, in sintonia chiaramente con i territori che sono maggiormente coinvolti”. Ad assicurarlo è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Sky Tg24, sull’allarmeche sta interessando alcune aree della Penisola. “Il sottosegretario alla Salute Andreala seguirà quotidianamente in prima persona”, ha evidenziato il ministro. “Rispetto le sensibilità di tutti, animalisti e ambientalisti, ma siamo di fronte a un’emergenza”, tra Piemonte, Liguria e ora Lazio, “e deve essere affrontata con strumenti emergenziali”. “Ihanno invaso le nostre città, i nostri parchi, i nostri quartieri. Credo sia il momento opportuno peranche a ...

