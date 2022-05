Peste suina a Roma: la Regione Lazio dispone la ‘zona rossa’, ecco cosa significa (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo il primo caso di Peste suina africana a Roma, la Regione Lazio ha pensato bene di contenere il virus con un’ordinanza ad hoc. Un documento che, di fatto, mette al centro dell’attenzione una zona ‘infetta’ provvisoria, una sorta di area rossa dove i cinghiali resteranno i sorvegliati speciali. Misure stringenti, territori da attenzionare perché l’obiettivo resta uno: contrastare la Peste suina, che da Genova e dal Piemonte è sbarcata anche nella Capitale. La zona ‘infetta’ nel Lazio per la Peste suina africana Nella zona rossa, come spiegano nell’ordinanza, si provvederà a una sorta di sorveglianza rafforzata dei cinghiali, al campionamento e alle analisi di eventuali carcasse. Fino al loro smaltimento in totale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo il primo caso diafricana a, laha pensato bene di contenere il virus con un’ordinanza ad hoc. Un documento che, di fatto, mette al centro dell’attenzione una zona ‘infetta’ provvisoria, una sorta di area rossa dove i cinghiali resteranno i sorvegliati speciali. Misure stringenti, territori da attenzionare perché l’obiettivo resta uno: contrastare la, che da Genova e dal Piemonte è sbarcata anche nella Capitale. La zona ‘infetta’ nelper laafricana Nella zona rossa, come spiegano nell’ordinanza, si provvederà a una sorta di sorveglianza rafforzata dei cinghiali, al campionamento e alle analisi di eventuali carcasse. Fino al loro smaltimento in totale ...

