Pescara-Feralpisalò streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere Serie C

(Di sabato 7 maggio 2022) Il match, valido per il primo turno dei playoff nazionali dellaC 2021/22, si gioca domenica 8 maggio alle ore 20.30 nello stadio Adriatico di. Il ritorno si giocherà giovedì 12 maggio in terra lombarda. Le probabili formazioni di(4-3-2-1) Sorrentino; Zappella, Drudi, Ingrosso, Veroli; Pompetti, De Risio, Pontisso; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Bari-C,tv Antenna Sud? Sky, Eleven, Rai?...

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Pescara, ecco il Feralpisalò: ora il coefficiente di difficoltà si alza - PescaraCalcio : ?? LIVE A partire dalle ore 12:15 #ConferenzaStampa di Mister #LucianoZauri dal #DelfinoTrainingCenter su… - anna_dell2 : RT @GiovaAlbanese: Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro una del… -

Rete8

Calcio 2021 - 2022 Serie C Girone B Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaContro la, domani alle 19 all'Adriatico, Zauri ribalta ilcon diverse novità. Cinque, per la precisione:...62] (diretta) Telecronaca: Andrea Calderoni ore 19:00 Serie C PlayOff Andata:[5° pts. 65] vs[3° pts. 69] (diretta) Telecronaca: Federico Principi ore 20:00 Serie C PlayOff ... Verso Pescara-Feralpisalò, ricorso per D'Ursi. Drudi: stagione finita