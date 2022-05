Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata: due giovanissimi in codice rosso (Di sabato 7 maggio 2022) Brutto incidente ieri sera ai Castelli Romani, dove due ragazzi sono finiti in una scarpata con loro auto. E’ successo a Bracciano, in via del Lago, intorno alle ore 21:30. Alla guida dell’auto, una Ford Focus, un giovane di 20 anni. Per ragioni ancora al vaglio, il ragazzo ha perso il controllo della vettura. L’auto ha iniziato a sbandare e ha finito la sua corsa in una scarpata. Leggi anche: Tragico incidente a Prossedi: morto 60enne di Priverno 16enne e 20enne in codice rosso A bordo dell’auto, insieme al conducente c’era un altro ragazzo, di 16 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato i due giovani rimasti incastrati all’interno della Fordi Focus e li hanno consegnati al personale del 118. I sanitari, vista la gravità delle loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 maggio 2022) Brutto incidente ieri sera ai Castelli Romani, dove due ragazzi sono finiti in unacon loro auto. E’ successo a Bracciano, in via del Lago, intorno alle ore 21:30. Alla guida, una Ford Focus, un giovane di 20 anni. Per ragioni ancora al vaglio, il ragazzo ha perso ildella vettura. L’auto ha iniziato a sbandare e ha finito la sua corsa in una. Leggi anche: Tragico incidente a Prossedi: morto 60enne di Priverno 16enne e 20enne inA bordo, insieme al conducente c’era un altro ragazzo, di 16 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno recuperato i due giovani rimasti incastrati all’interno della Fordi Focus e li hanno consegnati al personale del 118. I sanitari, vista la gravità delle loro ...

