Perché Putin in Moldavia potrebbe puntare anche sulla Gagauzia (Di sabato 7 maggio 2022) Gagauzia, regione autonoma della Moldavia: la mappa 7 maggio 2022 - Alzi la mano chi conosce la Gagauzia. Eppure questa regione autonoma della Moldavia può essere un importante ago della bilancia ... Leggi su quotidiano (Di sabato 7 maggio 2022), regione autonoma della: la mappa 7 maggio 2022 - Alzi la mano chi conosce la. Eppure questa regione autonoma dellapuò essere un importante ago della bilancia ...

Advertising

riotta : 'Negoziato, negoziato parola al negoziato' strillano in tanti. Ok: ma perché quando da parte #Ucraina @ZelenskyyUa… - GiovaQuez : Travaglio: 'Questa è una guerra offensiva per attaccare i russi e possibilmente rovesciare Putin, non per difendere… - NicolaPorro : Sul mio sito, lo sapete, ospito anche opinioni divergenti. Ieri si sosteneva che #Putin avesse perso la guerra. Ogg… - kattenockso : @okcomputer1686 Ma *loro* lottano per la democrazia, anche se non ce ne accorgiamo, perché siamo filo-Putin. ?? - EzioRebasti : RT @riotta: 'Negoziato, negoziato parola al negoziato' strillano in tanti. Ok: ma perché quando da parte #Ucraina @ZelenskyyUa via @Chatham… -