Perché Mosca accusa gli Usa di partecipare alla guerra: dallo spionaggio alle armi fornite (Di sabato 7 maggio 2022) Biden dovrà decidere come «riposizionare» gli Usa. La spinta interna è forte. Oltre il 70% dell’opinione pubblica appoggia l’invio di armi letali agli ucraini Leggi su corriere (Di sabato 7 maggio 2022) Biden dovrà decidere come «riposizionare» gli Usa. La spinta interna è forte. Oltre il 70% dell’opinione pubblica appoggia l’invio diletali agli ucraini

Advertising

marcotravaglio : ZITTI E MOSCA È uno scandalo che un governo controlli delle televisioni, perché poi i giornalisti parlano tutti a f… - GianmarioAngius : RT @marcotravaglio: ZITTI E MOSCA È uno scandalo che un governo controlli delle televisioni, perché poi i giornalisti parlano tutti a favor… - RobertoLocate14 : RT @SignorErnesto: Non si capisce perchè nessuno vada a Mosca a dire 'basta armi pesanti'. E' ben strano questo atteggiamento. - cptscor : Intelligence e armi: perché Mosca accusa gli Stati Uniti di «partecipare alla guerra» - carlo_masera : RT @CristinaMolendi: Ma perché non va a vivere a Mosca. O meglio su in Siberia? Deve essere ancora più affascinante! No sta qui. Come tanti… -