Pera: «Meloni ha lanciato una sfida seria e importante. Se ce la farà, basta con gli alibi» (Di sabato 7 maggio 2022) Fresco di standing ovation alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano, Marcello Pera si confessa al Foglio. È diventato Meloniano? L’ex presidente del Senato sorride. “Sono un uomo libero. Vado dove penso di poter dire qualcosa”. Quanto l’hanno pagata?, scherza l’intervistatore. “È noto che sono un mercenario avido. Volevano pagarmi, in nero, ma ho rifiutato”. Pera: sono un uomo libero. La Meloni mi piace Si parte dalla guerra. Pera appare contrariato dalla posizione ondivaga della Lega. “Chi non vuole spedire armi all’Ucraina potrebbe presto imbracciarle per difendersi”, dice. “Salvini è volato in Polonia dove è stato dileggiato da un sindaco di paese. Ripete da settimane che vuole mettere fiori dentro i cannoni di Putin. Era pronto a partire per Mosca. Non credo che a Mosca ci sia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) Fresco di standing ovation alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia a Milano, Marcellosi confessa al Foglio. È diventatoano? L’ex presidente del Senato sorride. “Sono un uomo libero. Vado dove penso di poter dire qualcosa”. Quanto l’hanno pagata?, scherza l’intervistatore. “È noto che sono un mercenario avido. Volevano pagarmi, in nero, ma ho rifiutato”.: sono un uomo libero. Lami piace Si parte dalla guerra.appare contrariato dalla posizione ondivaga della Lega. “Chi non vuole spedire armi all’Ucraina potrebbe presto imbracciarle per difendersi”, dice. “Salvini è volato in Polonia dove è stato dileggiato da un sindaco di paese. Ripete da settimane che vuole mettere fiori dentro i cannoni di Putin. Era pronto a partire per Mosca. Non credo che a Mosca ci sia ...

