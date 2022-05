Per ricaricare i veicoli elettrici due giovani bergamaschi creano il primo servizio dedicato alle reti private (Di sabato 7 maggio 2022) Dagli ideatori della App Wroom, l’applicazione per la ricarica dedicata ai proprietari di auto elettrica, nasce Wroom Business, una infrastruttura digitale esclusiva dedicata alle reti di ricarica private per veicoli elettrici. Wroom Business è stata progettata e sviluppata da due giovani bergamaschi – Lorenzo Monti e Martino Piccinini, rispettivamente Project manager e Business developer di Ressolar/Ress Mobility – per il controllo e la gestione delle colonnine di ricarica di proprietà di aziende e condomini sempre più attenti alla sostenibilità ambientale e alla mobilità elettrica. Con Wroom Business le aziende che hanno scelto la mobilità elettrica potranno digitalizzare la propria rete di ricarica privata, gestire e monitorare la ricarica e le colonnine da remoto, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 7 maggio 2022) Dagli ideatori della App Wroom, l’applicazione per la ricarica dedicata ai proprietari di auto elettrica, nasce Wroom Business, una infrastruttura digitale esclusiva dedicatadi ricaricaper. Wroom Business è stata progettata e sviluppata da due– Lorenzo Monti e Martino Piccinini, rispettivamente Project manager e Business developer di Ressolar/Ress Mobility – per il controllo e la gestione delle colonnine di ricarica di proprietà di aziende e condomini sempre più attenti alla sostenibilità ambientale e alla mobilità elettrica. Con Wroom Business le aziende che hanno scelto la mobilità elettrica potranno digitalizzare la propria rete di ricarica privata, gestire e monitorare la ricarica e le colonnine da remoto, ...

