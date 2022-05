Pd: Letta, 'senza di noi no alternativa, campo largo per battere destra' (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "senza o contro il Pd l'alternativa non si costruirà. Se noi sbagliamo, a Siena vince la destra e se il nostro alleato potenziale cambia bersaglio, automaticamente aiuta gli altri. Quando io dico campo largo, non dico una frase fatta perchè è l'unico modo per battere una destra radicata e che ha capacità di acchiappare consensi". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, all'iniziativa 'Siena parla al mondo: disegniamo insieme il futuro'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - "o contro il Pd l'non si costruirà. Se noi sbagliamo, a Siena vince lae se il nostro alleato potenziale cambia bersaglio, automaticamente aiuta gli altri. Quando io dico, non dico una frase fatta perchè è l'unico modo perunaradicata e che ha capacità di acchiappare consensi". Così il segretario del Pd, Enrico, all'iniziativa 'Siena parla al mondo: disegniamo insieme il futuro'.

Advertising

SIENANEWS : Verso il 2023, Letta: 'Per Siena non servono uomini della provvidenza. E senza il Pd non c'è alternativa al centro… - albertobari : @LaStampa Soprattutto non la vuole Letta che governa da dentò senza i voti - lauratrema37 : @Mov5Stelle @PaolaTavernaM5S Beppe avrebbe rivoltato il mondo. Quella povera animella di Giuseppe con te invece, ha… - maccarimiranda : RT @erretti42: Arrogante più del solito, forte del gran numero di servi che obbediscono senza battere ciglio, calpesta il Parlamento ogni g… - Dondolino72 : RT @francofontana43: Non solo “guerra per procura”. Col “Campo Largo” di Letta, si profila una “sinistra per procura” che si limita a inter… -