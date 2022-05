Paura per Massimo Ranieri: precipita dal palco durante il concerto. Costola rotta, spettacolo sospeso (Di sabato 7 maggio 2022) Massimo Ranieri Paura al Teatro Diana di Napoli durante lo spettacolo di ieri sera “Sogno e son desto” di Massimo Ranieri. Il cantautore partenopeo, proprio all’inizio del concerto, è precipitato dal palco. sospeso immediatamente lo spettacolo, il 71enne artista è stato subito soccorso e ricoverato all’ospedale Caldarelli. “Il paziente è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido. Gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla settima costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni” è il bollettino medico che rassicura i tanti fan di ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 7 maggio 2022)al Teatro Diana di Napolilodi ieri sera “Sogno e son desto” di. Il cantautore partenopeo, proprio all’inizio del, èto dalimmediatamente lo, il 71enne artista è stato subito soccorso e ricoverato all’ospedale Caldarelli. “Il paziente è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido. Gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla settima costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni” è il bollettino medico che rassicura i tanti fan di ...

