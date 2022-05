Paura per Francesco Facchinetti: “Ci siamo cag**i addosso” (Di sabato 7 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Grande Paura per Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Faissol. Il conduttore e agente ha raccontato tutto sulle sue storie social dove ha svelato che cosa gli è capitato. Il conduttore e personaggio tv continua a rendere aggiornati tutti i suoi follower in merito allo stato di salute della moglie e modella. Questa volta la Leggi su youmovies (Di sabato 7 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Grandepere la moglie Wilma Faissol. Il conduttore e agente ha raccontato tutto sulle sue storie social dove ha svelato che cosa gli è capitato. Il conduttore e personaggio tv continua a rendere aggiornati tutti i suoi follower in merito allo stato di salute della moglie e modella. Questa volta la

Advertising

Agenzia_Ansa : Paura al teatro Diana di Napoli, dove Massimo Ranieri a pochi minuti dall'inizio del suo concerto è caduto scendend… - fanpage : Era la città dei re, dove nacque Kant. Poi è diventata “il porto che non ghiaccia” di Stalin. Ora è l’exclave russa… - RaiNews : Paura per l'artista napoletano in scenda al Teatro Diana con 'Sogno o son desto' #MassimoRanieri - vnewsita : Continua l'#emergenza #cinghiali in #TerradiLavoro - Enrico43900075 : RT @YoshiIrai: Raga la bomba nucleare è un deterrente se ce l'ho solo io o se chi ce l'ha minaccia qualcuno che non ce l'ha. Se uno che ne… -