Parole di fuoco di De Girolamo contro Boldrini: “Ridi di Meloni, solita superiorità intellettuale della sinistra” (Di sabato 7 maggio 2022) Giorgia Meloni prossima presidente del Consiglio. Laura Boldrini ha attaccato pesantemente la leader di Fratelli d'Italia e difenderla, nel corso dell'ultima puntata di Piazzapulita su La7, programma condotto da Corrado Formigli, ci pensa Nunzia De Girolamo ex deputata di Forza Italia e ministro: “Cominci da me che mi sto già innervosendo, speravo di non dovermi più innervosire da conduttrice televisiva, invece poi mi riesce l'anima e la scimmia politica. Non mi piacciono i sorrisi, non mi piace la superiorità intellettuale che qualcuno a sinistra crede di avere rispetto ad una donna come la Meloni. È una mia amica, lo rivendico, ha avuto grande coraggio, ha creduto in un partito che valeva il 2%, l'ha fondato ed è andata dritta per la sua strada. Non si è piegata a ... Leggi su iltempo (Di sabato 7 maggio 2022) Giorgiaprossima presidente del Consiglio. Lauraha attaccato pesantemente la leader di Fratelli d'Italia e difenderla, nel corso dell'ultima puntata di Piazzapulita su La7, programma condotto da Corrado Formigli, ci pensa Nunzia Deex deputata di Forza Italia e ministro: “Cominci da me che mi sto già innervosendo, speravo di non dovermi più innervosire da conduttrice televisiva, invece poi mi riesce l'anima e la scimmia politica. Non mi piacciono i sorrisi, non mi piace lache qualcuno acrede di avere rispetto ad una donna come la. È una mia amica, lo rivendico, ha avuto grande coraggio, ha creduto in un partito che valeva il 2%, l'ha fondato ed è andata dritta per la sua strada. Non si è piegata a ...

Advertising

ilChiamatore : @tempoweb Non sono parole di fuoco, bisogna cominciare ad usare la loro tecnica: il disprezzo - tempoweb : Parole di fuoco di #DeGirolamo contro #Boldrini: “Ridi di #Meloni, solita superiorità intellettuale della sinistra”… - Delu90Inter : @internazionaleL @il_prof_13 @AleStacco76 @Riccardo_BamBam @deliux9 Come non capire un cazzo di quello che viene de… - Italian_maestr0 : @Up_78erailmio @MaurizioJj @ngigneGra @LucaGiord74 @juanito1897 @Cropy_03 Ha vinto già troppo con noi. Non ha più i… - zazoomblog : Siamo pronti per il fronte. Le parole di fuoco del ministro finlandese: perché la nuova guerra è a un passo -… -