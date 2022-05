"Papà...". La frase choc prima del massacro: cosa è successo a casa di Maja (Di sabato 7 maggio 2022) Ci sono nuovi risvolti nella strage familiare di Samarate. Alessandro Maja ha tolto la vita, nella mattina di mercoledì 4 a colpi di martellate, alla moglie Stefania Pivetta 56 anni, alla figlia figlio Giulia 16 anni, e sarebbe anche ridotto in fin di vita il più grande Nicolò. Secondo quanto hanno riferito dai parenti delle vittime, Alessandro è sempre stato particolarmente legato ai soldi e alle spese familiari, con la perenne paura di finire in bancarotta. Un controllo anche al resto della famiglia. Ma negli ultimi tempi il suo attaccamento al denaro aveva preso una piegata esagerata e fuori controllo. Il nonno materno ha riportato agli investigatori che la sera prima della strage la figlia Giulia si era confidata con lui, ovvero che era successo: “Qualcosa di strano, Papà è venuto sul mio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Ci sono nuovi risvolti nella strage familiare di Samarate. Alessandroha tolto la vita, nella mattina di mercoledì 4 a colpi di martellate, alla moglie Stefania Pivetta 56 anni, alla figlia figlio Giulia 16 anni, e sarebbe anche ridotto in fin di vita il più grande Nicolò. Secondo quanto hanno riferito dai parenti delle vittime, Alessandro è sempre stato particolarmente legato ai soldi e alle spese familiari, con la perenne paura di finire in bancarotta. Un controllo anche al resto della famiglia. Ma negli ultimi tempi il suo attaccamento al denaro aveva preso una piegata esagerata e fuori controllo. Il nonno materno ha riportato agli investigatori che la seradella strage la figlia Giulia si era confidata con lui, ovvero che era: “Qualdi strano,è venuto sul mio ...

