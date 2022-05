Papa Francesco: “Ci sono più schiavi oggi che in passato nelle megalopoli come Roma e Londra” (Di sabato 7 maggio 2022) “Ci sono più schiavi oggi che nel passato”. Lo ha denunciato nuovamente Papa Francesco parlando in spagnolo ai religiosi dell’Ordine della Beata Vergine Maria della Mercede, fondato nel 1218. Con lo scopo di liberare i prigionieri cristiani fatti schiavi. Papa Francesco: più schiavi oggi che in passato “Cambiano di geografia, cambiano di modalità, cambiano di colore. Ma la schiavitù è una realtà che si adatta ogni volta di più. Ogni volta di più e con più varietà. oggi possiamo forse dire con sicurezza – dice Bergoglio a braccio – che ci sono più schiavi che ai tempi della vostra fondazione, certamente. E questa deve ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) “Cipiùche nel”. Lo ha denunciato nuovamenteparlando in spagnolo ai religiosi dell’Ordine della Beata Vergine Maria della Mercede, fondato nel 1218. Con lo scopo di liberare i prigionieri cristiani fatti: piùche in“Cambiano di geografia, cambiano di modalità, cambiano di colore. Ma latù è una realtà che si adatta ogni volta di più. Ogni volta di più e con più varietà.possiamo forse dire con sicurezza – dice Bergoglio a braccio – che cipiùche ai tempi della vostra fondazione, certamente. E questa deve ...

