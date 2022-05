Pallanuoto femminile | Serie A1 2022 | Plebiscito Padova in finale | Catania e SIS Roma alla bella

(Di sabato 7 maggio 2022) LaA1 2021-dioggi, sabato 7 maggio, ha visto proseguire i play-off Scudetto: sono continuate le semifinali, che si giocano con la formula al meglio delle tre partite. La prima finalista è il, che dopo aver vinto 10-8 in casa, oggi ha battuto in trasferta il CSS Verona per 3-8. Nella seconda semila SISha battuto per 11-10 L’Ekipe Orizzonte, con le siciliane che avevano vinto la prima partita per 7-6. Martedì 10 maggio ci sarà la terza e decisiva sfida, con le etnee che avranno comunque il vantaggio del fattore campo nella, grazie al miglior piazzamento nella regular season. TABELLINI SIS-L’EKIPE ...

