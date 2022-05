Pallamano | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 Italia già eliminata

Leggi su oasport

(Di sabato 7 maggio 2022) Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso diper i tornei olimpici didi, così come presentato dalla Federazione Internazionale di(IHF). Saranno in programma due tornei (uno maschile, uno femminile): 12 squadre per sesso giocheranno i tornei di, con ciascuna squadra composta da 14 atleti. QUALI SQUADRE SI QUALIFICANO? In quanto Paese ospitante, la Francia ha diritto ad una quota per ciascuno dei tornei, maschile e femminile. Le squadre che vinceranno la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo si assicureranno la quota olimpica. Sia il torneo maschile che quello femminile si svolgono nel 2023, con quello maschile a gennaio e quello ...