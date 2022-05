Palazzo Reale SummerFest, un mese di musica e incontri (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo due anni di stop, tornano i concerti, gli spettacoli e la musica di vivo. A Napoli si preannuncia un’estate caldissima. Tra i vari appuntamenti presentati in questi giorni, segnaliamo il Palazzo Reale SummerFest in programma dal 29 giugno al 30 luglio 2022 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli con 20 serate di concerti, spettacoli e incontri. ... L'articolo proviene da Espresso napoletano. Leggi su espressonapoletano (Di sabato 7 maggio 2022) Dopo due anni di stop, tornano i concerti, gli spettacoli e ladi vivo. A Napoli si preannuncia un’estate caldissima. Tra i vari appuntamenti presentati in questi giorni, segnaliamo ilin programma dal 29 giugno al 30 luglio 2022 nel Giardino Romantico dia Napoli con 20 serate di concerti, spettacoli e. ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Advertising

tulliovalerio54 : Immagini e non solo parole - armandazzo : @StefanoPutinati ci fu una straordinaria esposizione a Palazzo Reale di opere sue di Hiroshige e Utamaro alcuni ann… - cmqpertina : bday al palazzo reale di napoli with my besties ????? @slowdancing19 @solounamortale @ieril4ltro @notsocla (+ chicca… - sayue1928 : RT @UnipolSai_CRP: Joaquín Sorolla y Bastida Idillio di mare, 1908 Olio su tela, 151x199,3cm New York, The Hispanic Society of America Gru… - SalvoGambuzza : Palazzo Reale. -