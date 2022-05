Pagelle Torino Napoli | Ruiz decisivo | pasticcia Pobega – VOTI

Leggi su calcionews24

(Di sabato 7 maggio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:, Izzo, Koulibaly FLOP: Insigne,, Praet(3-4-2-1): Berisha 6.5; Izzo 7 (70? Djidji 5), Bremer 6.5, Rodriguez 6.5; Singo 6, Ricci 6.5 (66? Linetty 6), Mandragora 6 (66?5), Vojvoda 6 (66? Ansaldi 5.5); Praet 5.5, Brekalo 5.5 (81? Pellegri SV); Belotti 6. All. Juric 6.(4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6;7 (77? Lobotka SV), ...