Pagelle Lazio Sampdoria | Luis Alberto da urlo | male Candreva – VOTI

(Di sabato 7 maggio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:, Lazzari, Patric FLOP:, Caputo(4-3-3): Strakosha 6.5; Lazzari 7 (77? Hysaj SV), Acerbi 6.5, Patric 7, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6 (64? Lucas Leiva 6),8 (77? Basic 6); Felipe Anderson 6, Immobile 5.5, Zaccagni 6.5 (83? Romero SV). A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Luiz Felipe, Kamenovic, Radu, Akpa-Akpro, Leiva, Basic, Romero, Cabral, Bigonzoni. ...

Lazio-Sampdoria 2-0 Strakosha 6,5: attento nel primo tempo sul tiro improvviso di Rincon. Si ripete nella ripresa su Sabiri dalla distanza. Settimo clean sheet per lui, grazie anche ad un po' di... Le pagelle e i voti di Lazio-Sampdoria 2-0, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. La squadra di Sarri in un Olimpico con 30.000 spettatori porta a casa una vittoria importantissima... Pagelle Lazio-Sampdoria: i top e i flop del match valido per la 36a giornata di Serie A. Sabiri fatica, difesa da brividi Audero 5 – Per i primi quaranta minuti di gioco non viene quasi mai chiamato a...