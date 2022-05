Paganese-Fidelis Andria, Playout Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 7 maggio 2022) Alle 17:30 si giocherà Paganese-Fidelis Andria, match d’andata valido per il Playout del Girone C di Serie C. Le due squadre si giocheranno la permanenza nella categoria in 180 minuti che si preannunciano drammatici. I padroni di casa hanno chiuso il campionato al terzultimo posto con 26 punti, cinque in più del fanalino di coda Vibonese. La squadra di Di Napoli ha faticato molto in stagione, come testimoniano le sole sei vittorie e le ventidue sconfitte. Lo score peggiore dell’intero campionato, certificato anche dalle 69 reti subite: di gran lunga la difesa più perforata del Girone C. Poco meglio hanno fatto gli ospiti, che hanno terminato la stagione una posizione più in alto, con 30 punti accumulati. La squadra di Di Bari, nonostante una buona organizzazione difensiva, non è riuscita ad evitare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Alle 17:30 si giocherà, match d’andata valido per ildel Girone C diC. Le due squadre si giocheranno la permanenza nella categoria in 180 minuti che si preannunciano drammatici. I padroni di casa hanno chiuso il campionato al terzultimo posto con 26 punti, cinque in più del fanalino di coda Vibonese. La squadra di Di Napoli ha faticato molto in stagione, come testimoniano le sole sei vittorie e le ventidue sconfitte. Lo score peggiore dell’intero campionato, certificato anche dalle 69 reti subite: di gran lunga la difesa più perforata del Girone C. Poco meglio hanno fatto gli ospiti, che hanno terminato la stagione una posizione più in alto, con 30 punti accumulati. La squadra di Di Bari, nonostante una buona organizzazione difensiva, non è riuscita ad evitare ...

