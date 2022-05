Oroscopo di Paolo Fox Domenica 8 Maggio 2022: Ariete promettente (Di sabato 7 maggio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Maggio 8 2022 Ariete La giornata di domani promette particolarmente bene, concludete la settimana in crescendo. Luna in Leone vi regala energia e vitalità e sentite ormai dentro di voi di poter ripartire al massimo. Maggio non vi deluderà se riuscirete a vivere con calma e pazienza. Toro Luna potrebbe riportare a galla qualche vecchia tensione. Vi conviene risolvere questi giorni di festa in relax e tranquillità. Evitate ogni discussione, rimandate le questioni alla prossima settimana. Gemelli Nella giornata di domani potete contare su stelle molto favorevoli, godetevi una giornata di serenità. Negli ultimi tempi avete vissuto qualche problema di coppia e ora potete risolvere tutto con calma. I nuovi incontri sono ... Leggi su zon (Di sabato 7 maggio 2022) L’diFox per oggi,La giornata di domani promette particolarmente bene, concludete la settimana in crescendo. Luna in Leone vi regala energia e vitalità e sentite ormai dentro di voi di poter ripartire al massimo.non vi deluderà se riuscirete a vivere con calma e pazienza. Toro Luna potrebbe riportare a galla qualche vecchia tensione. Vi conviene risolvere questi giorni di festa in relax e tranquillità. Evitate ogni discussione, rimandate le questioni alla prossima settimana. Gemelli Nella giornata di domani potete contare su stelle molto favorevoli, godetevi una giornata di serenità. Negli ultimi tempi avete vissuto qualche problema di coppia e ora potete risolvere tutto con calma. I nuovi incontri sono ...

