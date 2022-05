"Ormai è tardi...". Valeria Graci svela il retroscena: "Vi dico cosa mi ha fatto Katia Follesa" (Di sabato 7 maggio 2022) Valeria Graci non ha usato giri di parole. Ospite del podcast "One more Time" ha deciso di rivelare i motivi che hanno portato alla rottura di una amicizia solida con Katia Follesa. Un sodalizio interrotto bruscamente 10 anni fa. Insieme per diversi anni hanno fatto sorridere il pubblico costituendo una coppia comica affiatata sul palco di Zelig con le parodie di Uomini e Donne e Miss Italia. Le parole usate dalla Graci sono piuttosto chiare: "Ho un ricordo positivo dei dieci anni assieme a Katia. Ma a un certo punto nella vita accadono delle cose, si subiscono delle interferenze, si ha voglia di fare delle scelte diverse. Qualcosa si è rotto". E ancora: "Lei veniva a vedere alcuni miei spettacoli a Milano. Era una mia fan. Ci siamo dette: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022)non ha usato giri di parole. Ospite del podcast "One more Time" ha deciso di rivelare i motivi che hanno portato alla rottura di una amicizia solida con. Un sodalizio interrotto bruscamente 10 anni fa. Insieme per diversi anni hannosorridere il pubblico costituendo una coppia comica affiatata sul palco di Zelig con le parodie di Uomini e Donne e Miss Italia. Le parole usate dallasono piuttosto chiare: "Ho un ricordo positivo dei dieci anni assieme a. Ma a un certo punto nella vita accadono delle cose, si subiscono delle interferenze, si ha voglia di fare delle scelte diverse. Qualsi è rotto". E ancora: "Lei veniva a vedere alcuni miei spettacoli a Milano. Era una mia fan. Ci siamo dette: ...

Advertising

cristinaasss : RT @turbojr_: @thevimmies Lo so ma ormai era troppo tardi mannaggia - Michelaxls : RT @turbojr_: @thevimmies Lo so ma ormai era troppo tardi mannaggia - Rossipazia : - AuroraDiFelice1 : RT @turbojr_: @thevimmies Lo so ma ormai era troppo tardi mannaggia - _fearvless_ : RT @turbojr_: @thevimmies Lo so ma ormai era troppo tardi mannaggia -