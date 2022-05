Orlando | “Il problema della manodopera assilla le imprese”

(Di sabato 7 maggio 2022) VICENZA – “Uno dei problemi cheleitaliane è la ricerca”. È quanto ha detto oggi, 7 maggio, a Vicenza il Ministro del lavoro Andrea(foto), intervenendo ad un dibattito al Festival Città Impresa. “Il paradosso – ha precisato il Ministro – è che a fronte di maggiori finanziamenti per la formazione ci sia una minore risposta da parte dei potenziali lavoratori. Su questo tema stiamo pagando la curva demografica e un saldo alla pari o negativo negli ultimi anni dell’emigrazione, e quindidisponibilità di lavoratori stranieri”. L'articolo L'Opinionista.

Lavoro: Orlando, problema manodopera assilla imprese: A Vicenza,'stiamo pagando curva demografica e stop immigrazio…

"Uno dei problemi che assilla le imprese italiane è la ricerca della manodopera". È quanto ha detto oggi a Vicenza il Ministro del lavoro Andrea Orlando, intervenendo ad un dibattito al Festival Città Impresa. "Il paradosso - ha precisato il Ministro - è che a fronte di maggiori finanziamenti per la formazione ci sia una minore risposta da parte dei potenziali lavoratori. Su questo tema stiamo pagando la curva demografica e un saldo alla pari o negativo negli ultimi anni dell'emigrazione, e quindi minore disponibilità di lavoratori stranieri". Vorrei dire ai ministri Giorgetti, Orlando e Franco che seguono la vicenda di riflettere su quello ... E questo spiega anche la carenza di personale, 'strutturale e storico di questa ...