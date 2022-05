Omicron: le nuove sottovarianti e la risalita dei contagi. Usa: previsti 100 milioni di casi in autunno Il report dell’Iss| Il bollettino (Di sabato 7 maggio 2022) BA.2.12.1 negli Stati Uniti sarebbe già dominante a New York, dove le infezioni non sono mai state così tante da gennaio. In Sudafrica BA.4 e BA.5 rappresentano oltre il 60% dei contagi che sono passati da 1.000 a 10.000 in una settimana Leggi su corriere (Di sabato 7 maggio 2022) BA.2.12.1 negli Stati Uniti sarebbe già dominante a New York, dove le infezioni non sono mai state così tante da gennaio. In Sudafrica BA.4 e BA.5 rappresentano oltre il 60% deiche sono passati da 1.000 a 10.000 in una settimana

