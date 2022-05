Omicron e sottovarianti, Pregliasco: “Contagi Usa in autunno? Qui sarebbero 20 milioni” (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Usa prospettano causa sottovarianti Omicron un’ondata autunno-inverno da 100 milioni di Contagi Covid? “Rapportando il dato alla nostra popolazione”, che è circa 5 volte e mezzo inferiore rispetto a quella statunitense (quasi 60 milioni contro oltre 330 milioni), “per l’Italia vorrebbe dire calcolare quasi 20 milioni di casi”, oltre 18 milioni per la precisione: il 30% circa della popolazione. A fare i conti con l’Adnkronos Salute è il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, dopo l’allarme lanciato dall’amministrazione Biden e legato alle caratteristiche di super Contagiosità e immunoevasione di sub varianti come BA.2.12.1, BA.4 e BA.5. Ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Gli Usa prospettano causaun’ondata-inverno da 100diCovid? “Rapportando il dato alla nostra popolazione”, che è circa 5 volte e mezzo inferiore rispetto a quella statunitense (quasi 60contro oltre 330), “per l’Italia vorrebbe dire calcolare quasi 20di casi”, oltre 18per la precisione: il 30% circa della popolazione. A fare i conti con l’Adnkronos Salute è il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano, dopo l’allarme lanciato dall’amministrazione Biden e legato alle caratteristiche di superosità e immunoevasione di sub varianti come BA.2.12.1, BA.4 e BA.5. Ma ...

