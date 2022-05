Olivia Rodrigo testimonial della nuova campagna di Glossier (Di sabato 7 maggio 2022) Olivia Rodrigo è la nuova testimonial di Glossier e protagonista della nuova campagna You Look Good. Per celebrare la partnership, la cantante ha selezionato tre prodotti must have del brand. Il successo di Olivia Rodrigo prosegue incontrastato. Oltre ad essere un punto di riferimento della musica pop per tantissimi fan e rappresentare la nuova generazione dei prodotti di Disney Channel, la cantante ha spesso manifestato il suo interesse per il mondo fashion e beauty. E l’ultima conquista arriva da Glossier, che l’ha scelta come testimonial della nuova campagna You Look Good. Olivia ... Leggi su velvetmag (Di sabato 7 maggio 2022)è ladie protagonistaYou Look Good. Per celebrare la partnership, la cantante ha selezionato tre prodotti must have del brand. Il successo diprosegue incontrastato. Oltre ad essere un punto di riferimentomusica pop per tantissimi fan e rappresentare lagenerazione dei prodotti di Disney Channel, la cantante ha spesso manifestato il suo interesse per il mondo fashion e beauty. E l’ultima conquista arriva da, che l’ha scelta comeYou Look Good....

