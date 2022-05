Nuovo catasto | partirà dal 2026 | terrà conto dei vani | non dei mq Caccia agli immobili fantasma

Advertising

webecodibergamo : Novità sul catasto. - gostanel : RT @gspazianitesta: Gli 'osservatori' che col testo originario tenevano a dire che la riforma del catasto non portava ad aumenti di imposte… - francesco_c_69 : RT @gspazianitesta: Il prof Tremonti segnala sul 24Ore la parte del nuovo testo della delega fiscale subito criticata da @Confedilizia_: il… - infoitinterno : Nuovo catasto, ma dal 2026. Caccia a case fantasma, addio all'ipotesi dei metri quadrati - Piergiulio58 : Fisco, con il nuovo catasto scatta la caccia alle case fantasma - Il Sole 24 ORE -

... che procede nella sua azione quotidiana di mediazione in mediazione, dalagli aiuti da ... dopo ben quindici mesi dall'insediamento e dopo che a Roma ancora non è stato nominato il...Varato ildecreto che vale 14 miliardi oltre ai 15 già stanziati. Verranno stanziati 200 una ... Il Governo trova l'intesa con il Centro Destra per la riforma sul. ECONOMIA Risale l'...Il testo dell'accordo sul nuovo catasto è sfumato, come tutte le norme che realizzano una mediazione. E' stato definito ma solo la prossima settimana sarà inserito nel provvedimento della delega ...Nuove regole Il nuovo catasto scatterà nel 2026 e non avrà grandi novità. Non avrà legami con l’andamento dei prezzi di mercato mentre consentirà solo di consultare dall’archivio del singolo immobile ...