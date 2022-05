Nuovi Suoni Live compie vent’anni: iscrizioni fino al 22 maggio (Di sabato 7 maggio 2022) Band o solisti under 35, di Bergamo e provincia, possono partecipare al concorso musicale ideato e organizzato da Bergamo per i Giovani insieme a tante altre realtà del territorio. Montepremi di 1.000 € (al primo classificato) e 500 € (al secondo). Selezioni nei quattro giovedì di giugno e finale al festival Clamore il primo weekend di luglio Leggi su ecodibergamo (Di sabato 7 maggio 2022) Band o solisti under 35, di Bergamo e provincia, possono partecipare al concorso musicale ideato e organizzato da Bergamo per i Giovani insieme a tante altre realtà del territorio. Montepremi di 1.000 € (al primo classificato) e 500 € (al secondo). Selezioni nei quattro giovedì di giugno e finale al festival Clamore il primo weekend di luglio

Advertising

MENUETTOit : #Food e #Music: Nuovi Suoni Live compie vent'anni: iscrizioni fino al 22 maggio - m5stel : Inizia a Podgorica il festival dei canti popolari montenegrini “Vecchie note – nuovi suoni”. - AmoBergamo : #Bergamo Nuovi Suoni Live, il concorso per i musicisti emergenti: bando aperto fino al 22 maggio - yang_obviously : RT @FiorenzoBriccol: La mente non emette Suoni nuovi, aspetti Dell'anima che riempiono Il cuore, per riempire Il mondo di sogni moderni.… - DyingLightITA : Patch Notes 1.49 di DL 1! (3/4) Supporto per DL, eventi live/DLC Nuova ARMA EPIC ULTIMA di Tolga e Fatin Nuova ar… -