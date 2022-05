“Nordcorea ha lanciato un nuovo missile”

(Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – La Corea del Nord haunnel Mar del Giappone. Lo rendono noto le forze armate della Corea del Sud, specificando che ancora non è chiaro se si sia trattato di unbalistico e quale sia stata la sua traiettoria. Pyongyang ha condotto diversi test di missili dall’inizio dell’anno, compreso quello di unbalistico intercontinentale, e mercoledì scorso haun altrobalistico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Le autorità militari sudcoreane, presumono che il missilepossa essere - secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Yonhap - uno Hwasong - 15, un ICBM il cui lancio potrebbe essere ...Tokyo, 4 mag. " La Corea del Nord haun sospetto missile balistico. Lo scrive su Twitter l'ufficio del primo ministro giapponese, secondo quanto riporta la Cnn. Anche le forze armate della Corea del Sud hanno riferito che almeno ...(Adnkronos) – La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile nel Mar del Giappone. Lo rendono noto le forze armate della Corea del Sud, specificando che ancora non è chiaro se si sia trattato di un ...La Corea del Nord ha lanciato "razzo non identificato" verso il mar del Giappone. Lo riferisce l'agenzia Yonhap, citando i militari di Seul. Pyongyang continua in questa serie di dimostrazioni che pot ...